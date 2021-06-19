TÜRGEV yurdu yasal hale getirildi

AKP'li Fatih Belediyesi'ne ait 7 bin 927 metrekarelik parsele, 9 yıl önce imar planına aykırı olarak inşa edilen, yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak'ın bulunduğu TÜRGEV'in Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu'nun imar sorunu İBB Meclis gündemine geldi.

Fatih Belediye Meclisi'nin 7 Ocak 2021 tarihli oturumunda, parselin “park ve dinlenme alanı” fonksiyonunun iptal edilerek 3 kat yapılaşma koşullarında sosyal kültürel tesis alanına alınmasına ilişkin oy çokluğu ile verilen karar, gereğinin yapılması için İBB Meclisi'ne sevk edildi ve haziran ayı oturumlarında oya sunuldu.

2012'DE MEVZUATA AYKIRI ŞEKİLDE RUHSAT VERİLDİ

İBB Planlama Müdürlüğü, plan teklifine ilişkin dikkat çeken tespitler yaptı.

Avan (ön) projenin, uygulama imar planına işlenmesi amacıyla bu planın hazırlandığının belirtildiği ancak İBB tarafından onaylanmış bir avan proje bulunmadığı kaydedildi.

Onama işlemi tamamlanmamış avan proje doğrultusunda ilçe belediyesinin 12 Aralık 2012'de yapı ruhsatı, 27 Şubat 2014'te de yapı kullanma izin belgesi düzenlediği aktarıldı.

Yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte parselin “parklar ve dinlenme alanları” fonksiyonuna sahip olduğuna dikkat çekilerek parsel üzerinde sosyal kültürel tesis yapılması için mevzuata göre yapı ruhsatı düzenlenmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

“YAPI YASALLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Teklif plan değişikliği ile onama işlemi tamamlanmamış ön proje doğrultusunda yapı ruhsatı düzenlenerek 2 bodrum ve 3 normal kat olmak üzere 5 katlı toplam 14 bin 642 metrekare yapı inşa edildiği kaydedildi. Parsel üzerinde mevzuata ve mevcut imar planına aykırı olarak yapılan yapının yasallaştırılmasının sağlanmaya çalışıldığının altı çizildi.

OYÇOKLUĞU İLE GEÇTİ

Planlama Müdürlüğü'nün bu uyarılarına rağmen AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlar tarafından plan değişikliği uygun bulundu.

Komisyon görüşünde, plan değişikliği teklifinin; 2015 tarihli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile “sosyal kültürel tesis alanına” alınması ve İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kurulu'nun 2012 tarihli görüşü doğrultusunda hazırlanmış olması nedeniyle uygun bulunduğu belirtildi. Karar mecliste CHP-İYİ Parti grubunun muhalefeti, AKP-MHP grubunun “evet” oyları ile kabul edildi.

SULUKULE UYARISI

İBB Planlama Müdürlüğü'nün uyarıları arasında iptal edilen park ve dinlenme alanının yerine hizmet ettiği etki alanı içerisinde yeni bir alan ayrılmaması da yer aldı.

Mevzuat gereği alınması zorunlu olan ve plan değişikliğine yön verecek olan Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü gibi ilgili kamu kurum ve kuruşlarından görüş alınmadığı ifade edildi.

Plan değişikliğinin Sulukule Yenileme Avan Projesi doğrultusunda hazırlanan ve mahkemenin iptal ettiği imar planı ile benzerlik taşıdığına da dikkat çekildi.

Mahkemenin, plan onaylanmadan önce avan projesinin onaylanması, projede öngörülen fonksiyonların plana aktarılması gibi nedenlerle iptal kararı aldığı ifade edilerek benzer mahiyette olduğu için bu planın da iptal edilebileceği ve ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği kaydedildi. Teklifin parsel bazında yapı, trafik ve nüfusu arttırdığı da vurgulandı.