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Türk gazeteci, ikinci doz aşıdan sonra Afgan oldu!

İki doz corona virüs aşısını olduktan sonra HES uygulamasından aşı kimliği alan gazeteci Ahmet Tunagür, aşı kimliğinde uyruğunun Afganistan yazdığını fark etti. Şaşkınlık yaşayan Tunagür, "Kimin aklına gelir ki, insanın hayatını kilitleyecek bir sorunla karşı karşıyayız " ifadelerini kullandı.

Sevgim Begüm YAVUZ
Güncellenme: 16:22, 07/06/2021
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Türk gazeteci, ikinci doz aşıdan sonra Afgan oldu!

İki doz coronavirüs aşısını olan ve Hayat Eve Sığar uygulamasından aşı kimliği alan gazeteci Ahmet Tunagür, aşı kimliğinde yer alan uyruk bölümünde Afganistan yazısıyla şaşkınlığa uğradı. Ahmet Tunagür yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Cuma günü Bodrum Devlet Hastanesi'nde 2'nci doz Biontech sıram geldi. Aşı olduktan 1 saat sonra Hayat Eve Sığar (HES) uygulamsına 2 dozu da olduğum için aşı kimliği oluşturabildiğim belirtildi. Kimlik kartı uluslararası şekilde hazırlanmış. Uyruk kısmına geldiğinizde ise Afganistan yazıyor. Aynı aşı kimliğinde T.C. kimlik numaram ve pasaport numaram da var. Afgan olmuşum. Nereye başvuracağıma bakıyorum şimdi.”

AYNI SORUN BAŞKALARINDA DA VAR

Kendisine okurları tarafından da çok sayıda mail geldiğini belirten Tunagür, “Okurlardan ‘Bende de Afganistan yazıyor' diye çok sayıda mail geldi. Hiç tanımadığım okurlar yazıyor. Onlar da bilmiyor ne yapacaklarını. MHRS'nin telefon numarasını düşürmeye çalışıyorum. Şaşkınım, nasıl düzeltileceğini bilmiyorum. İnsanın hayatını kilitleyecek bir sorunla karşı karşıyayız. Kimlik kartını alır almaz fark edemedim, kimin aklına gelir ki?” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:16:21,