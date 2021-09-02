Turkcell’den dikkat çeken paket: Sadece Türkiye’den Afganistan yönüne arama yapılabiliyor

Milyonlarca Suriyeli mültecinin ardından Afganların kaçak yollarla akın akın Türkiye’ye giriş yapması tartışılırken, Turkcell, “Alo Afganistan 30 Dakika Paketi”ni satışa çıkardı. Yapılan açıklamada, “Afganistan'daki yakınlarınızı arayabilirsiniz” ifadelerine yer verildi. Paketin bugün (2 Eylül) itibariyle satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Batuhan SERİM

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Milyonlarca Suriyeli mültecinin ardından Afganların da kaçak yollarla akın akın sınırlarımızdan giriş yapması siyasetin bir süredir tartışma konusu oldu.

Muhalefet cephesinden iktidara, mülteci politikasını “doğru yürütemediği” yönünde eleştiriler gelirken; AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada, “Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getiriyor. Bundan sonra Türkiye’nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur” ifadelerini kullandı.

SADECE TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A YAPILAN ARAMALAR İÇİN GEÇERLİ

Göçmen konusu gündemdeyken, Turkcell dikkat çeken bir tarife paketini satışa çıkardı. “Alo Afganistan 30 Dakika Paketi” isimli paket, Türkiye'den Afganistan yönüne yapılan aramaları kapsıyor. Paketin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada ise, “Alo Afganistan 30 Dakika Paketi ile sadece 55 TL'ye Afganistan’daki yakınlarınızı tam 30 dakika arayabilirsiniz. Üstelik 1 ay boyunca geçerli paketinizde cep ve sabit hat ayrımı yok; tüm cep ve sabit operatörlerine yapılan aramalarda geçerli” denildi.

PAKET BUGÜN İTİBARİYLE SATIŞA SUNULDU

SÖZCÜ'nün telefonla edindiği bilgiye göre paket, bugün (2 Eylül) itibariyle satışa sunuldu.

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