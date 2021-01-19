Türkiye soğuk hava ve karın etkisinde

ELAZIĞ: Valilik özel ve resmi kreşlerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu görevlileri de tam gün idari izinli sayılacak. Açıklmanın öğrencilerin okul yolundayken yapılmasına aileler tepki gösterdi.

ZONGULDAK: Zonguldak ve ilçelerinde hafta sonu etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu. Elektrikler ve sular kesildi, yollar ulaşıma kapandı. Fırtına ağaçları söktü, çatılar ve tenteler uçtu. Ulutan Barajı çevresinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik iletim hatlarının üzerine ağaç devrildi. 17 Ocak’tan bu yana kent merkezinde birçok mahallede ve bazı ilçelere su ve elektrik verilemiyor.

BİNGÖL: Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ Devlet ve Bingöl-Erzurum Devlet yolu trafiğe kapandı. Karlıova’da kar kalınlığı 60 santimetreyi aştı. 281 köye ulaşım kapanırken, çalışmalar neticesinde 184 köye ulaşım yeniden açıldı.

DİYARBAKIR: Ergani ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu sekiz kişi yaralandı.

SİVAS: Aralıklarla devam eden kar yağışı yerini dondurucu havaya bıraktı. Kentte termometreler sabah saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.

ŞIRNAK: İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy ve altı mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri köy yollarını açmak için çalışma başlattı.