Türkiye ve Libya heyetleri arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin başkanlığında iki ülkenin heyetleri görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nde Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak 1 saat 30 dakika sürdü. Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren heyetler arası görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da katıldı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. DHA