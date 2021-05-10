Türkiye’nin 82’nci ili olarak anılıyor

Trabzon ve Giresun’un ortak kullandığı yüzlerce yayla evinin bulunduğu 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası, kaçak ve çirkin yapılaşmanın en çarpıcı örneği olarak göz önünde duruyor. Türkiye genelinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, diğer yaylalarda olduğu gibi Sisdağı Yaylası'nda da betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürdü.

YIKIMLARA RAĞMEN YAPILAŞAYA DEVAM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapıların yıkılacağını açıklamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer yaylalarda olduğu gibi Sisdağı Yaylası’nda da ekipler tarafından kaçak yapıların yıkımı yapılmıştı.

Ancak kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan yayla, yıkımlara rağmen çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinden biri olarak gösterilmekten kurtulamadı. Betonarme yapılarla site görünümüne kavuşan Sisdağı Yaylası, yöre sakinleri tarafından artık Türkiye’nin 82. ili olarak anılıyor.

“BURASI ARTIK YAYLA DEĞİL”

Türkiye’nin hiçbir yaylasında Sisdağı Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşma olmadığını belirten yöre sakinlerinden Mustafa Özcan, “Doğayı korumasını bilmiyoruz. Aslında burası yayla değil, burası Türkiye'nin keşfedilmemiş 82. ili Sisdağı. Yaylaya temiz hava için çıkarız. Çocuklarımıza yaylaya çıktığı zaman parkta oyun oynayacak alan bile bırakmadık. Aç kalan yaban ayıları evlere girip saldırıp talan ettiği için tadilat yapanlar olduğu söylendi. Burası adeta bir şehir görünümünde” dedi.

“RESMEN İSTİLA EDİLMİŞ”

Yöre sakinlerinden Abdullah Öztürk ise Sisdağı Yaylası’nın istila edildiğini dile getirerek, “Benim düşüncem burası resmen istila edilmiş. Çarpık yapılaşma 3-4 kat apartman yapılmış. Bir vatandaş olarak çok yanlış buluyorum. Devletin buraya el atması lazım bu gidişle dağlarımızın hiçbir özelliği kalmaz. Ahşap, kulübe gibi olsa neyse. Gelişigüzel yapılanma devam ederse hiçbir özelliği kalmayacak. İlerde bunları kaldırmak isteseler bile hafriyatı nereye atacaklar. Devletin bu işe bir an önce el atması lazım” ifadelerini kullandı. (İHA)

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