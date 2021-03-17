Uğur Dündar’dan Danıştay’ın andımız kararı hakkında çarpıcı değerlendirme

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan okullarda andımızı engelleyen ve devlet madalyasından Atatürk’ün çıkarılması kararlarına ilişkin SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar ve İsmail Saymaz KRT’deki Şimdiki Zaman programında değerlendirmelerde bulundu.

“ÖCALAN’IN TALEBİ ÜZERİNE YASAKLANMASIYLA İLGİLİ KARAR SÜRECİ BAŞLAMIŞTI”

Dündar, şöyle konuştu:

* İlginç bir tesadüftür. 2013 yılında açılım sürecinin başlamasıyla birlikte gündeme gelmiş ve Danıştay tarafından alınan kararla yasaklanmıştı. Devlet nişanından Atatürk kabartmalarının çıkarılması üzerine o zamanki Türk Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın İsmail Koncuk dava açmış ve bu karar kaldırılmıştı.

* Andımız da yine 2013’te açılım sürecinde iddia odur ki PKK terör örgütü başı Abdullah Öcalan’ın talebi üzerine andımızın yasaklanmasıyla ilgili karar süreci başlamıştı.

* O tarihlerde başbakan olan sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mecliste yaptığı konuşmada, ‘Andımız eğer lafın ötesine geçmiş olsaydı CHP ve MHP Türkiye’ye bu kadar ağır bedeller ödetmezdi. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Türk’üm demekle Türk olunmaz’ şeklinde bir konuşma yapmıştı.

* Ayrıca Reşit Galip için burada telaffuz ettiğim takdirde aziz hatırasına saygısızlık olarak telakki edeceğim çok ağır sözler kullanmıştı. Andımızda ‘Ne mutlu Türküm diyene’ deyişi var. Türk’üm demekle Türk olunuyor. Bu nedenle büyük önder Atatürk, ‘Ne mutlu Türk oldum diyene’ dememiştir.

* Dikkat ederseniz burada herhangi bir etnik köken dışlanması söz konusu olmadığı gibi vatana, millete aidiyeti, cumhuriyet ideallerine gençlerimizin, çocuklarımızın sıkı sıkıya sarılması, saygıyı sevgiyi içselleştirerek kalkınma hedefini işaret eder andımız.

“ZAMANLAMA OLARAK ÇOK MANİDAR”

Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünden birkaç gün önce bu kararın verildiğine dikkat çeken Dündar, “Bu süreci ben zamanlama olarak çok manidar buluyorum. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümüne çok kısa bir süre kala bunların gündeme getirilmesi, Türk toplumunun hafızasından Atatürk’ün silinmesi amacına matuf girişimlerdir diye yorumlanabilir” diye konuştu.

“BAKANLIK NE YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYOR”

“Andımız ile silinmek istenen Atatürk’tür” diyen İsmail Saymaz ise bakanlık ve AKP’lilerden kulis bilgileri paylaştı. Saymaz, şunları söyledi:

* Milli Eğitim Bakanlığı’nın eline henüz daha karar ulaşmadı. Henüz karar da imzalanmadı.

* Milli Eğitim Bakanlığı’nı aradım. Bakanlık kararın gelmesini bekliyor. Karar gelirse ne yapacaksınız diye sordum. Buna dair net bir cevapları yok.

* Bakanlık itiraz etmiş, istediği sonuç çıkmış, ne yapacağını düşünüyor şu an çünkü siyasi iklim değişti arada.

* AKP kamuoyunu da aradım. Onlar da kararı görelim diyorlar. Bir süre herkes kafayı kuma gömecek.