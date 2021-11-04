Üniversite işçilerine ‘Vekil ile konuştunuz, iş barışını bozdunuz’ soruşturması

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) yararlandırmak için işten atılan ve farklı şekilde yeniden işe alınan 36 işçi, kaybolan haklarıyla ilgili seslerini duyurmak için konuşunca haklarında disiplin soruşturması açıldı.

Orhan BOZKURT

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Atatürk Üniversitesi kampüsünde yıllarca lojman, amfi gibi ihtiyaç duyulan çeşitli birimlerde çalışan 36 işçi, sendika ile üniversite arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nden (TİS) yararlanmak için önce işten çıkarılıp sonra hak ettikleri birçok şartı kaybederek yeniden kurulan ‘Lojman Yönetimi’ bünyesinde işe alınmıştı.

“İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ İLE KONUŞTUNUZ, İŞ BARIŞI BOZULDU”

Atatürk Üniversitesi Lojmanları Site Yöneticiliği’nin işçilere açtığı soruşturma tutanağında; “İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ile yapmış olduğunuz görüşmeler neticesinde medyaya yansıyan Atatürk Üniversitesi aleyhine haberler yapılması ve tarafınızla rektörlük arasında işe iade istemli yargılama devam ederken söz konusu beyanlarda bulunulması iş barışını bozmuştur. Bu sebeple savunmanız istenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Atatürk Üniversitesi’nde yıllardır uğradıkları haksızlığın mücadelesini veren işçiler, “2017 yılında rektörlük çalışanları, üniversite ile Tez Koop İş arasında TİS imzalandığını, sendikaya üye olmamız halinde TİS’de yer alan haklardan faydalanabileceğimizi bildirerek bizleri de sendikaya üye olmaya yönlendirdiler. Biz de; Tez Koop İş’e üye olduk. Sendikaya üye olduktan sonra üniversite yetkilileri yoğunlukla lojmanlarda çalıştığımız için üniversitenin değil lojmanların işçisi olduğumuzu belirterek bizim toplu iş sözleşmesinden faydalanamayacağımızı ancak bu konuda dava açar ve kazanırsak TİS’den faydalanabileceğimizi söyleyerek bizi üniversiteye karşı dava açmaya yönlendirdiler. Açtığımız davalar lehimizde sonuçlandı ve TİS'den yararlanmamız gerektiği tescillendi. Üniversite, icrayla haklarımızı ödedikten sonra bizleri işten çıkarıp lojman yönetimi bünyesinde işe aldı” dedi.

“SUÇLARI BENİMLE KONUŞMAK”

Yaşanan bu durum sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise şu açıklamada bulundu:

* Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde 36 işçiye disiplin soruşturması açıldı, işten atıyorlar. Suçları Erzurum Milletvekili ile, benimle konuşup, dertlerini anlatmak. Soruşturanlar hiç de utanmıyorlar…