Vali ve AKP’li belediye başkanına İmamoğlu’ndan tepki!

Elazığ’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaret talebine cevap vermeyen Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları'na tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan birçok okul yıkılmıştı.

Kentte yaşanan okul sıkıntısını çözmek adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un girişimi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okul yapma kararı almıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu amaçla; Gazi Anadolu Teknik Lisesi okul projesinin protokolünü imzalama ve bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Elazığ'a geldi.

ZİYARET TALEBİNE CEVAP VERMEDİLER

Ziyaretler kapsamında Elazığ Valisi Ömer Toraman'a ve Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları’na ziyaret talebinde bulunmasına rağmen Vali Toraman ve belediye başkanı Şerifoğulları tarafından geri dönüş yapılmadı.

Özel bir otelde yapılan toplantıda konuşan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu valiye ve belediye başkanına tepki gösterdi.

“UNUTTUKLARI BİR ŞEY VAR O MAKAM ONLARIN DEĞİL”

Valilerin ve belediye başkanların partizanca davrandıklarını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan öncede sıkıntı yaşadığımız şehirler oluyordu.

* Oradaki tutum biraz da partizan bakışta var ya şimdi, yani ne yazık ki benim için hâlâ öyle vali makamı başka bir şeydir.

0 Devlettir o. Onun hiçbir siyasi kavramı olamaz. 84 milyon vatandaşına eşit bakar. Ama büyükşehir belediye başkanı olduk.

* Hiçbiri beni makamında kabul etmeme konusunda müthiş bir irade gösteriyorlar. Unuttukları bir şey var o makam onların değil. O makam milletin makamı.

* Benim de temsil ettiğim makam 16 milyon İstanbullunun makamı. Ekrem İmamoğlu’na randevu vermeyen kim olursa olsun aslında, 16 milyon İstanbulluya vermiyor, yok sayıyor, kötü bir tarifte bulunuyor, hakaret ediyor ne yazık ki.

* O bakımdan ben her gittiğim şehirde o şehrin mülki amirinden, belediye başkanına randevu taleplerine devam edeceğim duyurulur.

* Elazığ belediye başkanını Elazığlılar seçmiştir. Elazığlılara duyduğum saygıdan randevu istiyorum. Oraya gitmeden o şehri geçmiş kabul etmiyorum.

Ya da Elazığ valisini ziyaret etme arzum, Elazığ'a ve devletime duyduğum saygıdandır. Bundan vazgeçmeyeceğim.

*Rahmetli babam bana; ‘Partili olabilirsin ama partizanlık yaptığın gün benim evladım değilsin’ demişti.