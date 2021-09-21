Validebağ’a şafak baskını: Belediye moloz ve kum döktü

1'inci Derece Doğal Sit Alanı olan Validebağ Korusu’na sabahın erken saatlerinde AKP'li Üsküdar Belediyesi iş makineleri girdi. Belediye çalışanları, bölgeye moloz ve kum döktü, vatandaşlar ise olaya tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Üsküdar Belediyesi, Anadolu Yakası'nın en büyük doğal yeşil alanlarından biri olan Üsküdar’daki Validebağ Korusu'na sabahın erken saatlerinde iş makinesiyle girdi. Belediye çalışanları daha sonra bölgeye moloz ve kum döktü. Olayı haber alan çevreciler ve mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek iş makinelerini engellemeye çalıştı. Ancak görevliler, insan zinciri oluşturarak vatandaşlara engel oldu.

Validebağ Savunması ise konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, ” Validebağ Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir! Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ korusuna şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz!” dedi.

Başka bir paylaşımında ise “Üsküdar Belediyesi doğa katliamına devam ediyor! Yeni kamyonlar koruya girmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.