Vatandaş, Akşener’e böyle dert yandı: Ne ekmek, ne su, ne iş var

Ağrı’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir vatandaş arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Ziyaret sırasında Akşener’in yanına gele yaşlı bir vatandaş, “Ne ekmek, ne su, ne iş var” sözleriyle isyan etti.

Orhan BOZKURT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ağrı'daki ziyaretlerine Diyadin ilçesinden sonra kent merkezinde devam etti.

“VATANDAŞIN ALIŞVERİŞ YAPACAK DURUMU YOK”

Satışlarının ve müşterinin alım gücünün düştüğünden dert yanan bir bakkal, “Bizim işler şu an çok kötü durumda. İnsanlarda para yok, alışveriş yapacakları durumları yok, aldıkları maaş yetmiyor. Her gün zam geliyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Halka ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Her gün yeni zamlarla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

“GENÇLER İŞSİZ, SÜRÜNÜYOR”

Yaşlı bir vatandaş, ziyaretleri sırasında Akşener'in yanına gelerek, “Ne ekmek, ne su, ne iş var” sözleriyle isyan etti. Vatandaş, sözlerini, “İçme suyu yok, hep mikrop, hep hastalık. Yatırım yok. Doktor da yok. Halka sorsan yüzde 90'ı aynı şeyi söyler” ifadeleriyle sürdürdü. Vatandaş, Akşener'in, “Peki gençlerin işsizlik durumu nasıl?” sorusuna, “Çok… Hepsi sürünüyorlar, iş yok. Biz şimdi söylüyoruz, birazdan bize, ‘Niye öyle konuşuyorsun?…' Biz dile getiriyoruz, sonra biz suçlu olacağız” yanıtını verdi. Akşener, “Ama ben sizi dinlemeye geldim, konuşacaksınız zaten. Sizden öğrendiklerimizi de ağalara… Öyle şey yok” diyerek karşılık verdi.

“BİR GÜN VATANDAŞ GİBİ YAŞASIN, KABUL EDİYORSA BİZ DE YAŞAYALIM”

Bir başka vatandaş ise hükümete tepki göstererek Akşener' şöyle seslendi:

“Ben şunu istiyorum: Yukarıdaki görev yapan insanlarımız bir gün halkın içine çıksınlar, kendilerini halkın yerine koysunlar. Halk nasıl gidip geliyorsa, bir gün denesinler bunu. Devlet arpa yardımı yapıyor çiftçiye, biz gittik sistem kapalıydı. 15 gün sistemin kapalı olduğunu söyledi Tarım Müdürlüğü. 15 gün sistemin çökmesi demek, gariban, orta kesim çiftçilerin faydalanmaması demektir. Devlet kurumlarının içinde kim üst mevkide görev yapıyorsa bir gün kendini vatandaş yerine koyup, vatandaş gibi yaşasın. Kabul ediyorsa biz de yaşayalım.”

“VALLAHİ AÇIZ”

Akşener, kıraathanede, “Nasılsınız?” diye seslendiği 75 yaşındaki vatandaştan “Vallahi açız” yanıtını aldı. Vatandaş, “Ne olduğunu biliyorsun zaten. Ne diyeceğiz artık…” dedi.

“ATANAMAZSAM KÖYE YERLEŞECEĞİM”

Akşener burada bir de atanamayan genç bir öğretmen adayıyla karşılaştı. Genç, Akşener'in, “Atanana kadar ne yapıyorsunuz?” sorusuna, “İşsiziz, ne yapıyoruz… Şu an köydeyim, köyde duruyorum. Sınava tekrar hazırlanacağım. Olmazsa köye yerleşeceğim. Çiftçilik yapacağız, başka bir şey yok…” ifadeleriyle yanıt verdi.

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN HAYALİNİ ANLATTI

Genç, Akşener'in, “Ne hayal ediyorsun?” sorusuna ise şöyle karşılık verdi: “Hayalim öğrencilerimle buluşmak, onlara ders vermek, yol göstermek. Tabi olursa.”