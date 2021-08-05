Vatandaş isyan etti: Parmağım kopsun AK Parti’ye oy vermem

CHP Milletvekili Çetin Arık ve beraberindeki bir grup partili Kayseri’de vatandaşlarla buluşarak şikayet ve sorunlarını dinledi. Türkiye’de yaşanan göçmen sorununa ilişkin konuşan bir genç, “Suriyelileri başımıza bela ettiler, gönderin. Milletin anasına bacısına laf atıyorlar. Kayseri AK Parti'nin kalesiydi, bitti. Bizim Kayseri milleti AK Parti'ye tapıyor ama şimdi kimse istemiyor. Ben bir defa babamın zoruyla oy verdim, parmağım kopsun AK Parti’ye oy vermem” dedi.

MÜSLÜM EVCİ

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CHP Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Melikgazi İlçe Başkanı Yakup Yılboğa ve partililer esnaf ziyareti yaparak, sorun ve şikayetlerini dinledi.

Türkiye'de tartışma konusu olan göçmen sorununa ilişkin konuşan bir genç CHP'lilere dert yandı. Kayseri'nin AKP'nin kalesi olduğunu anacak göçmenlerden dolayı kimsenin artık oy vermediğini söyleyen genç şöyle konuştu:

“Suriyelileri başımıza bela ettiler, gönderin. Milletin anasına bacısına laf atıyorlar. Kayseri AK Parti’nin kalesiydi, bitti. Bizim Kayseri milleti AK Parti’ye tapıyor ama şimdi kimse istemiyor. Ben bir defa babamın zoruyla oy verdim, parmağım kopsun AK Parti'ye oy vermem. Kime gidersem gideyim öyle… Esnaf kan ağlıyor. Esnaf siftahsız dükkân kapatıyor. Ben esnafım iş yapamıyorum. Suriyeliler benden iyi yaşıyor” diye konuştu.

“ÖLDÜĞÜM ZAMAN BORÇLU ÖLECEĞİM”

Henüz siftah yapamadığını ve eve ekmek götürmek için borçlandığını ifade eden bir başka esnaf ise ekonomik olarak çok zorlandıklarını ve borçlarını ödeyemediklerini söyledi. Siftah yapamadığını ifade eden esnaf, şunları söyledi:

* Siftah yok. Eve ekmek götürmek için mutlaka borçlanıyoruz. Mutlaka devletin kucağına düşüyoruz. Devlette de acıma yok zaten. Sen ölmüşsün, kalmışsın umurunda değil, ‘yeter ki borcunu bana öde' diyor. Ama nasıl ödeyeyim. Doğmamış çocuğumu borçlandırıyor. Nereye kadar gidecek?

* Tamam bana kredi veriyor ama ben o krediyi ödeyemezsem ne yapacağım. Bugün dünya yarın ahiret. Ben öldüğüm zaman borçlu öleceğim. Bunun hesabını nasıl vereceğim. Benim kabahatim değil ki, beni yönetenlerin kabahati… Onun için Allah sonumuzu hayretsin. İnanın bir adım önümüzü göremiyoruz.

* İnşallah gelir siniz de bu gidişata bir dur diyen olur. Dün bursla okuyan birileri gemicik holdingleri kuruyorsa bunun hesabını soracak birileri lazım. Bir babayiğit çıksın. İyice dolduk, gerçekten dolduk. Gelecekseniz gümbür gümbür gelin. Gerekirse bana bir tokat vurun ama benden sonraki nesle rahatlık olsun.

“KİME DOKUNSAK BİN AH İŞİTİYORUZ”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da konuyla ilgili yaptığı değerlendirme de, “Kime dokunsak bin ah işitiyoruz. Vatandaş adeta patlama noktasına gelmiş. Birileri de ‘milletimiz tamam derse çekiliriz' diyor. Vatandaş çoktan tamam dedi ama sırça saraylarda yaşadıkları için bundan haberleri yok. Milletin tamam mı yoksa devam mı dediği öğrenmek için yol basit; getirirler sandığı milletimiz de gereğini yapar” dedi.