Yangına müdahale eden itfaiye eri alevlerin içine düştü

İzmir'in Tire ilçesinde eskiden karakol olarak kullanılan binada çıkan yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerinden Barış Akkurt (33), üzerinde bulunduğu çatının çökmesi sonucu metrelerce yükseklikten düşerek alevlerin arasında kaldı. Arkadaşları tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırılan Akkurt'un vücudunda ciddi yanıklar olduğu belirtildi.

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İpekçiler Mahallesi Emek sokakta bulunan eski karakol binasında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Barış Akkurt, üzerinde bulunduğu çatının çökmesi ile metrelerce yükseklikten düşerek alevlerin arasında kaldı.

CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Arkadaşları tarafından kurtarılan Akkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Barış Akkurt Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akkurt’un vücudunda ciddi yanıklar olduğu bildirildi.

Öte yandan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu. DHA

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