Yarbay Ali Tatar, mezarı başında anıldı

Ergenekon kumpası sırasında tutuklanan ve serbest bırakıldıktan 3 gün sonra intihar eden Yarbay Ali Tatar ölümünün 12. yıl dönümünde Ankara Karşıyaka mezarlığında düzenlenen törenle anıldı.

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FETÖ'nün “Amirallere suikast” kumpasları sürecinde hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilmesi üzerine, yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar, 12'inci ölüm yıl dönümünde Ankara Karşıyaka mezarlığında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Tatar ailesinin yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanı Vekili Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı. Kaftancıoğlu, Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar ve ağabeyi Ahmet Tatar ile bir süre sohbet etti.

ÖZKOÇ VE ÖZKAN’DAN ALİ TATAR PAYLAŞIMLARI

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 12. ölüm yıl dönümünde Ali Tatar’ı andı.

ALİ TATAR’IN MEKTUBUNU PAYLAŞTI

Özkan, Yarbay Tatar’ın ölmeden önce yazdığı mektubu paylaşarak, “‘Beni unutmayın, beni hatırlayın’ sözleriyle hukuksuzluğa isyan eden kumpas şehidi Ali Tatar’ı rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

Engin Özkoç ise “Alçak FETÖ kumpasının şehidi Yarbay Ali Tatar’ı ölümünün 12’inci yıldönümünde saygıyla anıyorum. Kumpas mağdurları şehit sayılıncaya ve tüm hakları iade edilinceye kadar mücadelemiz sürecek…” paylaşımında bulundu.