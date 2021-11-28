Yaşlı kadından 700 bin doları alacağı an suçüstü yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtıp, Ordu'da yaşayan iş insanı yaşlı kadına kimlik bilgilerinin kopyalandığını ve ismine çıkarılan hatların terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek 700 bin dolarını isteyen şüpheli, para dolu çantayı alacağı sırada polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelinin 9 ayrı suçtan tutuklandığı ve korona virüs sürecinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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Ordu’da yaşayan iş insanı B.K. (75), Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan ve kendisini ‘polis’ olarak tanıtan şüpheli A.Y. (22) tarafından telefonla arandı. Yaşlı kadının hesabında 700 bin dolar olduğunu öğrenen şüpheli, “Nüfus cüzdanın kopyalanıp adınıza hat çıkarıldı, bu hatlar terör örgütü tarafından kullanıldı.

Bu şahısları yakalayacağız, hesabınızda bulunan paralar devlet tarafından donduruldu. Hesabında bulunan paraları çekerek bize teslim edin, biz daha sonra size teslim edeceğiz” diyerek B.K.’yı dolandırmaya çalıştı.

Ardından A.Y., B.K.’nın parayı hesabından çekerek Kocaeli’nin Körfez ilçesine bırakmasını istedi. Panik olan yaşlı kadın hesabındaki parayı çekerek, yakınlarına haber verdi. B.K.’nın yakınları ise polis ekiplerine ihbarda bulundu.

B.K., içinde 700 bin dolar olan çantayı A.Y.’nin söylediği Körfez Devlet Hastanesi önündeki banka bıraktı. Parayı almaya gelen zanlı ise polis ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı. Çanta da sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan A.Y.’nin 9 ayrı suçtan tutuklandığı ve korona virüs sürecinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor. (İHA)