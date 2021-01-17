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Yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı 

Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan İnönü Yaylasında kamp yapan 4 kişi ile yayla evinde mahsur kalan 4 kişilik aile, ekiplerin, yolu iş makineleriyle açması sonucu kurtarıldı.  

Güncellenme: 19:44, 17/01/2021
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Yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı 

Sakarya’nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli’nin Başiskele ilçesi sınırındaki İnönü Yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu.

İnönü Yaylasının Pamukova ilçesi kısmında kalan bölgedeki kamp alanında kardan mahsur kalan ve yürüyerek Çilekli Mahallesine ulaşmak isteyen Mısır uyruklu 4 kişi ile Kocaeli’nin Başiskele ilçesi tarafında kalan yayla evinde eşi ve 2 çocuğuyla mahsur kalan doktor E.C.’nin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Pamukova Belediyesi’ne ait iş makineleri bölgeye sevk edildi. Yolları açan ekipler önce kamp alanından yürüyerek inen 4 kişiye daha sonra ise 4 kişilik aileye ulaştı. Belediye ekiplerince kurtarılan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:19:43,