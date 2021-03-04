Yazıcıoğlu davasında esrarengiz yarbay!

Güler'in kaza sonrası BOTAŞ'tan ayrıldığını; Gambiya, Bosna Hersek, Yemen ve Cibuti'de çalıştığını ve halen Yunanistan'da görev yaptığını belirten Yavuzyılmaz TBMM KİT Komisyonu'nda şunları söyledi: Kaza sonrası helikopterde bulunan İHA muhabirinin telefonundan lokasyonun tespit edilmesi için bilgiler Avea'ya veriliyor ve BOTAŞ'la paylaşılıyor. Ercüment Güler sürecin başından itibaren kaza bölgesine gidiyor. Vali ve emniyet müdürünü yönlendiriyor. Enkazın bulanamaması noktasında zaman kaybedildi. Bu kişinin kazanın olduğu gün ne görevi var? Hangi unvanla BOTAŞ personeli ve emekli yarbay olarak ancak kimsenin tanımadığı bir kişi olarak sürecin içinde bu kadar aktif rol aldı?