Yazıcıoğlu’nun kazası sonrası bize en büyük desteği CHP verdi

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında anılırken, helikopterin kaza mı yoksa suikast sonucu mu düştüğü sorusu hâlâ yanıt bulamadı.

BBP'nin o dönemki Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Efe, kazayı ve sonrasında yaşananları anlattı: “O dönemde bize en fazla desteği veren kişi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dır. Bizi ziyarete geldi, ‘Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Siz bu işe AKP ve MHP'nin sahip çıkmasını istersiniz. Bunu da yadırgamayız' dedi. Devlet adamlığı vasfını gösterdi. Nerelere gitmemiz konusunda bizi bilgilendirdi, yönlendirdi. Bir milletvekili her hafta bize Meclis'teki çalışmalar hakkında bilgi verdi.”

‘Baykal her detayı araştırıp gelmişti'

Baykal'ın, Yazıcıoğlu davasına da destek verdiğini belirten Efe şunları söyledi, “Baykal pilotu araştırmış. ‘Pilot yetenekli. Sıkıntı yok' dedi. Helikopteri araştırmış. ‘Biz bundan daha kötüleriyle de uçtuk. Orada da bir sıkıntı yok' dedi. Bizim en muhalif gördüğümüz parti bu manada bize destek oldu. Ne Bahçeli ne de Erdoğan gündemine bile almadı. Ulaştırma Bakanı ise ‘Kazadan kaza çıkarmayın' sözleriyle davayı sulandırmıştır.”

‘Kaza yerinde tam bir keşmekeş vardı'

Kaza haberini Denizli'de aldığını ve hemen bölgeye gittiğini belirten BBP'li Mehmet Efe, şunları söyledi:

“Bir arama çalışması başlatıldı ama helikopterin bulunduğu alanda değil. Tamamen keşmekeş hakimdi. Aramamak, bulmamak için ne gerekiyorsa yapıldı. Mesleğim harita mühendisliği. Coğrafi haritalardan anlıyorum. Orada seyyar baz istasyonu kurduramadık. Buna rağmen yerin haritasını Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda buluyorlar. Yozgat'ta, Muhsin başkanı seven bir yüzbaşı, kazayı öğrenince TİB'deki devre arkadaşına pilotun ve Yazıcıoğlu'nun telefonunu veriyor.

15 dakika içinde TİB'deki görevli harita çıkarıyor. Kahramanmaraş'taki arama birliğine bildiriyor.”

“Erdoğan'a anlattık ama inandıramadık”

Arama kurtarma çalışmalarının enkazın uzağında gerçekleştiğini belirten Efe, “Ne hikmetse bir türlü haritaya bakılarak aranması gereken yerde aranmıyor. Bu iş köylülerimize bırakılsa kazanın olduğu gün helikopterin yeri bulunurdu” dedi ve şöyle devam etti:

“Kazadan sonra helikopterin ELT cihazı sökülüyor. Erdoğan'a cihazın söküldüğünü anlattık ama inandıramadık. Abdullah Gül'e anlattık. O meşhur, ‘Keçiler mi söktü' lafını etti. Sonra Devlet Denetleme Kurulu'nu çalıştırdı. ELT cihazı söküldüğüne göre enkaz 48 saatten önce bulunmuş. Cihazı söktüğü söylenen iki kişi FETÖ'cü çıktı. Hırsızlıktan yargılanıyorlar.”

‘Mahkeme şüpheleri ortadan kaldırmalı'

BBP'li Mehmet Efe, “Kaza çarşamba günü oldu, enkazı cuma günü köylüler buldu” dedi. Olaydan yetkilileri sorumlu tutan Efe, “Mahkeme hiçbir şüpheye yer vermeden, kaza ise kaza, suikast ise suikast ya da sabotaj ise sabotaj demeli” diye konuştu.