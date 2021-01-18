Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı

Olay, geçen yıl 5 Temmuz’da Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İsviçre’de yaşayan Z.Ç. tatil için dedesinin Kızıltepe’deki evine geldi.

Z.Ç., iddiaya göre burada amcası Osman Ç. tarafından 2 gün boyunca cinsel istismara uğradı. Z.Ç. durumu anlattığı ablasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

SPERM ÖRNEKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.’nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.’ye ait kan örnekleri tespit edildi.

Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDI

Yaklaşık 4 ay boyunca cezaevinde tutuklu kalan Osman Ç., 13 Ocak’ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, Osman Ç.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılandı. Kararı duyan Z.Ç. ise intihara kalkıştı.

“TÜM DELİLLER OLMASINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI”

Z.Ç’nin avukatı ve Mardin Kadın Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dilan Koç, çocuğun nitelikli cinsel istismarı konusunun, son zamanlarda ülkenin kanayan yarası haline geldiğini ve müvekkilinin de 17 yaşında bir çocuk olduğunu ifade ederek, şunları söyledi;

*İsviçre’de yaşamını sürdürürken Kızıltepe’de dedesinin evine geliyor. Gayet doğal bir şekilde burada hiç beklemediği bir şekilde amcasının cinsel istismarına uğruyor. Müvekkil, bunu söylemeye bile çekiniyor. Ablası bunun farkına varıyor. Ablası bunun farkına vardığı zaman anlattırıyor.

*Ablasıyla birlikte şikayet yoluna başvuruyor. Olay bu şekilde meydana geliyor. Olayın üzerinden 20 gün geçmesi sebebiyle sanık amca serbest bırakılıyor. Buna dayanamayan müvekkil intihar girişiminde bulunuyor ve kurtarılıyor.

*Olayın üzerinden 2 ay geçtikten sonra olay yeri inceleme yapıldığı için rapor alınıyor. Bu rapor üzerine aslında sanığın bu suçu işlediği sabit hale geliyor. Biz tekrar avukatları olarak başvuruda bulunduk. Sanık rapor üzerine, 2 ay sonra tutuklandı.

*Yaklaşık 4 aydır da tutuklu bulunmaktaydı. Ancak bu ayın 13’ünde yapılan ilk duruşmada sanık bütün bu deliller olmasına rağmen mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bunun sonrasında müvekkilim üzüntü yaşadı ve yine intihar girişiminde bulundu.

“ZAFERMİŞ GİBİ DAVULLARLA ZURNALARLA KARŞILANDI”

Savcının ilk duruşmada esas hakkında mütalaasını açıkladığını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini dile getiren Koç, şunları söyledi;

*Hatta iddianamede eksiklik olarak görülen kişiyi hürriyetinden yoksun kılmanın, nitelikli halinden de suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Bununla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verilmesini istedi. Ancak maalesef heyet tarafından bu talepler reddedildi. Sanık tahliye edildi. İtirazımızı değerlendirmek üzerine başvuruda bulunacağız.

*İtiraz dilekçesi üzerine sanığın tutuklanmasını umuyoruz. Maalesef ki tahliyenin gerçekleştiği günün akşamında biz de bu görüntüleri gördük. Müvekkilin annesinin ve ailesinin bundan derin bir üzüntü yaşadığını gördük.

*Sanık, doğru yapmış gibi davullarla zurnalarla karşılandı. Bu mecazi anlamda anlatılan bir şey değil. Ciddi anlamda davul ve zurnayla karşılandı. Mahkemenin tahliye kararı, zafermiş gibi algılanarak bu şekilde gerçekleşti.

TECAVÜZÜ ANLATTIKTAN SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Z.Ç.nin (17) ablası Pervin Ş., yaşanılan dehşeti şöyle anlattı;

*Kız kardeşim bu olaydan bir hafta sonra Adana’ya, yanıma geldi. Yemek yemiyordu, sinirli davranıyordu ve tavırları çok değişmişti. 24 Temmuz gecesi, kız kardeşimin cep telefonu çaldı. Ben de Bu saatte seni kim arar? diye sordum. Amcamın aradığını söyledi ve ben de ona Amcan kötü biri, daha önce bir kıza tecavüz etti dedim.

*Kız kardeşim bir anda ağlamaya başladı ve diğer odaya geçti. Ben de arkasından gittim ve ona sorular sormaya başladım. Ağlama şiddeti arttı, sürekli terliyordu.

*Sonra amcamın, kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Şoka girdim ve durumu eşime anlattım. O sırada kız kardeşim banyoya girdi. Kapıyı çaldım ancak ses vermedi. Eşim kapıyı kırıp içeri girdiğinde, kız kardeşimin bileklerini kestiğini ve kanlar içerisinde olduğunu gördüm.

DAVUL ZURNAYLA KARŞILANINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM

Kız kardeşinin tedavisinin ardından amcası Osman Ç.yi aradığını ve ağzından laf almaya çalıştığını anlatan Pervin Ş. şunları söyledi;

*Osman Ç., hiçbir şekilde cevap vermedi bana. Ben de 28 Temmuz günü Mardin’e giderek şikayetçi oldum. Polis, Osman Ç.nin evine baskına gitti ancak onu bulamadı. Osman Ç., ertesi gün kendisi gidip teslim olmuş ve ifadesinin ardından serbest bırakılmış.

*Kız kardeşim bunu öğrenince 40 tane hap içip, intihar girişiminde bulundu 14 Eylülde Osman Ç.nin odasındaki yataktan, paspastan, halıdan alınan örneklerin DNA raporunda, kız kardeşime tecavüz edildiği ortaya çıktı.

*Daha sonra Osman Ç., tutuklandı ve yaklaşık 4 ay tutuklu kaldı. Osman Ç., geçtiğimiz günlerde görülen davanın ardından serbest bırakıldı ve ailesi tarafından davul ve zurnayla, zılgıtlarla karşılandı. Bunu görünce sinir krizi geçirdim.

“ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM”

Adaletin yerini bulmasını ve Osman Ç.nin tutuklanmasını istediğini kaydeden Pervin Ş., Verilen bu karar beni ve ailemi çok yıprattı. O gün kız kardeşim, yine intihara kalkıştı. Psikolojisi bitmiş durumda. Odasından çıkmıyor. Annem, kız kardeşim intihar etmesin diye odasının önünde oturuyor. Ortada DNA raporu var. Buna rağmen nasıl serbest bırakılır? Tecavüzlerin son bulmasını, sorumlularının da cezasını çekmesini istiyorum diye konuştu. DHA

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