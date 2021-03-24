Yerel mahkeme ceza veriyor AYM kararları haksız buluyor tazminatını devlet ödüyor

Büyükada davasında yargılanan insan hakları savunucusu Özlem Dalkıran'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuçlandı. AYM, 1 yıl 13 ay hapse mahkum edilen Dalkıran'ın “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkının ihlal edildiğine karar vererek, 40 bin lira tazminata hükmetti.

Yerel mahkemelerin verdiği tutuklama kararları ile kolluk güçlerinin gözaltı işlemlerinin AYM'den döndüğü ve yüksek tazminatlara neden olduğu Dalkıran örneğiyle görüldü. AYM kararında, Dalkıran'ın tutuklanmasına neden olan otel toplantısının gizli olduğuna dair delil bulunmadığını belirtti. Büyükada'da “insan hakları savunucularının korunması” konulu çalışma için otelde bir araya gelen 10 insan hakları savunucusu, 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

AYM, daha önce de gazeteci Hakan Aygün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “Ey IBAN edenler” diyerek eleştirdiği gerekçesiyle tutuklanmasını hak ihlali saymış ve 40 bin lira tazminat ödenmesine karar vermişti. AYM 9 HDP yöneticisinin Barış Pınarı Harekatını protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanmasını da hak ihlali sayarak her birine 40'ar bin lira tazminat kararı vermişti.

Gazeteci Beyza Kural'a, YÖK protestosunu takip ettiği sırada ters kelepçe takılması da hak ihlali sayıldı ve 15 bin lira tazminat öngörüldü. Akrabalarının konutunda arama yapıldığı sırada yaralanan aileye de 170 bin lira da tazminat ödenmesine karar verildi. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de makul süreden fazla tutuklu kaldığı için 50 bin lira tazminata hükmedildi. CHP'li eski Milletvekili Eren Erdem'e de haksız biçimde tutuklandığı gerekçesiyle 30 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.