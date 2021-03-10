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YİK toplantısı sonrası Fahrettin Altun’ndan açıklama: Dil kullanımı ve televizyon yayınları ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu, televizyonda Türkçe'nin yanlış kullanımını masaya yatırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:55, 10/03/2021
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YİK toplantısı sonrası Fahrettin Altun’ndan açıklama: Dil kullanımı ve televizyon yayınları ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurul üyelerinin, dil kullanımı ve toplumsal değerler açısından televizyon yayınlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduklarını açıkladı.

Fahrettin Altun’un yaptığı yazılı açıklamada, Kurul toplantısına ilişkin şu bilgiler verildi:

* Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret eden Kurul üyeleri, televizyonda Türkçe'nin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele almışlardır.

* Kurul üyeleri, yayın içerikleri hakkında çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumsal farkındalığın ve bilincin artırılmasına yönelik hususları değerlendirmişlerdir.

* Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:22:47,