Yıllardır yolları yapılmayınca çareyi böyle buldular

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde köstebek yuvasına dönen yolları yapılmayınca vatandaşlar kendi çözümlerini kendileri buldu.

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İlçeye bağlı Ahatlı köyü Ellezli Mahallesinde yaşayan halk, köstebek yuvasına dönen yolları yapılmayınca çareyi kendileri aramaya başladı. İlçe merkezine 2 km uzaklıktaki Ellezli mahallesinin yolları yıllardır yapılmadı.

Merkeze ve Perşembe beldesine bağlantı yolu olan Ellezli Mahallesi vatandaşları sitemlerini şu şekilde dile getirdi;

*Ahatlı Köyü İlimizin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük köyü. Merkeze en yakın köylerden birisi ancak Ellezli mahallesinin yolları içler acısı. Muhtarımıza kaç defa söylediysek tamam dedi ama ilgilenmedi.

AK PARTİLİ VEKİLDEN SÖZ ALDIK, UNUTULDU

*Öyle bir haldeyiz ki mahalle sakinleri olarak asfalt yoldaki çukurlara parke taşları ile yama yapmak zorunda kaldık. Çünkü kum yada çakıl dolgusu yaptığımızda her yağmur yağdığında tekrar açılıyor ve yollardaki çukurlar biraz daha genişliyor.

AK Parti'den, milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu ‘dan seçim zamanı geldiğinde söz almıştık ama unutuldu. Bi dahaki seçimler geliyor kimsenin uğradığı yok. Artık sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. İHA

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