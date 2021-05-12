“Yol yapıyoruz” bahanesiyle yüzlerce ağacı kestiler

Ordu Korgan’ın Karakoyun Mahallesi’nde ormanlık alanda yapılan yol çalışması sırasında yüzlerce ağacın, ihaleyi alan şirket tarafından gelişigüzel kesildiği iddia edildi. Kesim yapılan alanda inceleme yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, ağaç kesimine köylülerin karşı çıktığını ancak kesimin devam ettiğini söyledi.

“BABALARININ ÇİFTLİĞİ GİBİ HAREKET EDİYORLAR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Mustafa Adıgüzel, eskiden devletin vatandaşlardan ormanı koruduğunu ancak son dönemlerde vatandaşların devletten ormanı korumaya çalıştığı belirtti. Adıgüzel, ihaleyi alan şirketin düzensiz bir şekilde ağaçları kestiği dile getirerek; “İşaretli olmayan ağaçların düzensiz bir şekilde kesildiği, yol yapma adına belirlenenler dışındaki birçok ağacın da katledildiği bir durum var.

Buranın Korgan orman şefliği tarafından bir kişiye ihale yoluyla verildiğini öğrendik. Halbuki kanunlarımıza ve halihazırda uygulamaya göre, bir köyün ormanında yapılacak olan kesimin öncelikle orada yaşayan köylü yararına onlara yaptırılması önceliği var. Köylülere hiçbir şey sorulmamış. Babalarının çiftliği gibi gelip köylülerin bin bir emekle bakıp büyüttükleri ormanı talan ediyorlar” dedi.

“DAMGASIZ AĞAÇLAR KESİLİYOR”

Yapılan ağaç kesiminin Orman İşletme Müdürlüğü bilgisi dahilinde olduğunu vurgulayan Mustafa Adıgüzel, “Buradaki ormanı çok vahşice hem de Orman İşletme Müdürlüğünün bilgisi dahilinde, onların desteğiyle kesildiğini görüyoruz. Burada olağanüstü işler var. İşaretli ağaçların haricinde, damgası olmayan ağaçlar kesilmiş. Kestikten sonra boya ile işaret koyuyorlar. Sahtekarlıkta yapıyorlar. Bir çok damgasız ağacı kesmişler. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yetkilileri uyarıyorum, bu ormanı katledenler eninde sonunda hesabını verecekler bu böyle bilinsin” ifadelerini kullandı.