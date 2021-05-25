‘Yolu olmayan koyu ucuza satıp sonra yol açtılar’

İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesinde karayoluyla bağlantısı olmayan Seka liman ve iskelesinin, 42 milyon liraya Mavi Göcek adlı şirkete satılmasından sonraki gelişmeleri dile getirdi. Prof. Ergun, “Yol bağlantısı olmadan düşük fiyatla ihale edilen taşınmazlara daha sonra yol bağlantısı sağlanması ile değerleri artmış, dolayısıyla Hazine'ye olması gerekenden çok daha düşük bir gelir aktarıldığı doğru mu? diye sordu.

HAZİNE ZARAR ETTİRİLDİ

15 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 1458 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesinde 6680 ve 6681 parselde bulunan 7 bin 217 metrekarelik taşınmazların ihale yoluyla 42 milyon Türk Lirası karşılığında satıldığının açıklandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Basına yansıyan bazı iddialara göre, özelleştirme ihalesi yapılırken bu taşınmazların karayolu ile bağlantısız bir şekilde özelleştirildiği belirtiliyor. Dolayısıyla yolu olmayan bu taşınmazların normal şartlardaki fiyatının çok altında satıldığı ifade ediliyor. Aynı haberlere göre, karayoluyla bağlantısı olmayan iskele ve limanı alan şirkete, Göcek Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başka bir firmaya tahsis edilen araziden daha sonra geçiş izni verildiği ortaya çıkmıştır.”

DÜŞÜK FİYATLA SATIP YOL AÇTILAR

Yol bağlantısı olmadan düşük fiyatla ihale edilen taşınmazlara daha sonra yol bağlantısı sağlanması ile taşınmazların değerlerinin arttığını sözlerine ekleyen Ergun, “Dolayısıyla Hazineye olması gerekenden çok daha düşük bir gelir aktarıldığı iddia edilmektedir. Bu bilgiler ışığında;

*Söz konusu taşınmazların satıldığı ihalede, liman ve iskelenin karayolu bağlantısı olup olmadığı veya satış sonrasında yol tahsis edilip edilmeyeceği hususları açıklanmış mıdır?

* Satışının öncesi veya sonrasında yol bağlantısının olup olmamasının söz konusu taşınmazların değerinde yarattığı fark konusunda bir değerleme yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu fark kaç Türk lirasına tekabül etmektedir?

* Satış sürecinde veya sonrasında Rekabet Kurumu ihale sürecini denetlemiş midir? Eğer böyle bir denetim yapıldıysa Rekabet Kurumu'nun satış konusundaki görüşü ne olmuştur?