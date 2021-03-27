Yüksek Seçim Kurulu il il milletvekili sayılarını açıkladı

AKP, MHP kongreleri, pandemi sürecinin daha çok ağırlaştırdığı ekonomi tablo, yargıda yaşanan sıkıntılar son günlerde seçim dedikodularının sıkça dillendirilmesine neden oldu.

Cumhur İttifakı’ndan seçimin zamanında, 2023 yılında yapılacağına ilişkin demeçler verilse de seçimin 2022 yılı baharında, en geç 2022 sonbaharında yapılacağı sıkça konuşuluyor. Son olarak CHP Lideri Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısında bulundu.

Bu gündemde Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçimle ilgili bir karar geldi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı ilan edildi.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre, seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı YSK tarafından, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde ilan edilmesi gerekiyor.

40 GÜNDE KARAR

TÜİK 8 Şubat‘ta Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden 31.12.2020 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusunu açıklamıştı. Nüfus bilgilerinin bildirilmesinden hemen sonra YSK, 18 Şubat tarihli kararla komisyon oluşturdu ve yeni listeler 17 Mart‘ta onaylandı.

YSK’nın yasaya göre altı ay süre verilmesine rağmen 40 günde tamamlaması olası bir erken seçim ihtimalini akıllara getirdi.

YSK’nın olası bir seçimde kullanılacak seçim çevreleri ve milletvekillerinın illere göre dağılımı şöyle:



İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olabilir

İlginizi Çekebilir İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa ve seçim çağrısı

İlginizi Çekebilir Ali Babacan: İktidar seçim kurallarıyla oynamaya başladıysa bilin ki gitme zamanı gelmiştir