Yüksek Seçim Kurulu sözlü sınavla personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu, sözlü sınavla 90 yeni personel alacağını açıkladı. Duyuruda, "Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir" ifadesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Seçim Türkiye’nin gündeminde giderek daha sık konuşulmaya başlandı. Bir tarafta yeni seçim yasasıyla ilgili gelişmeler, diğer tarafta erken seçim olur mu tartışmaları sürerken Yüksek Seçim Kurulu da hazırlıklara hız verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadrolu personel alacağını duyurdu.

Açıktan Personel Alımı başlığıyla duyurulan ilanda, 77 zabıt katipi. 10 veri hazırlama kontrol işletmeni ve 3 şoförün sözlü sınavla alınacağı duyuruldu.

Sözlü sınava KPSS’de en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.

İlan metninde şu detaylı açıklama yapıldı:

Sözlü sınavda, atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50) puan, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), genel kültür bilgi düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.