Yunanistan Lozan Antlaşması’nı ihlal etti

Yunanistan, Batı Trakya’da yaşayan Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması'ndan kaynaklanan azınlık eğitimindeki bir hakkını daha elinden almış oldu. Yunanistan, Lozan Anlaşması'nı ihlal ederek Batı Trakya'daki Gümülcine ve İskeçe'de bulunan azınlık medreselerine Encümen Heyeti atamaları yaptı. Medreselerin Encümen Heyeti başkanlık görevine ise, yıllardan beri keyfi uygulamayla tayin etmiş olduğu Müftü naipleri atandı.

MEDRESELERE HRİSTİYAN YUNAN VATANDAŞLARI ATANDI

Encümen Heyetlerindeki Genel Sekreterlik görevlerine de hem Gümülcine'de hem de İskeçe'de Hristiyan Yunan vatandaşları atadı. Encümen Heyeti seçimlerinin corona virüsü pandemisi bahanesiyle sürekli iptal edilmesinin ardından, Yunanistan Milli Eğitim Bakanı Nikis Kerameos'un 2 Şubat 2021 tarihli kararı ile Gümülcine ve İskeçe'deki Medreselere Encümen Heyeti atamaları yapıldı. Karar Resmi Gazetenin 8 Şubat 2021 tarihli 485'inci sayısında yayınlandı.

“ATAMALAR 2 YILLIĞINA YAPILDI”

Gümülcine'deki medresedeki Genel Sekreterlik görevine Peropoulou Hariklia, yedek olarak da Kitsikoudi Fani atandı.

İskeçe Medresesi’ndeki Genel Sekreterlik görevine Dimitriadis Augerinos, yedek olarak da Kapetanopoulou Sultana atandı.

Gümülcine ve İskeçe'deki Medreselerdeki Encümenlerin görev süresinin iki yıl olduğu ve görevlerinin Resmi Gazetede yayınlandığı gün başladığı belirtildi.

LOZAN ANTLAŞMASI’NA AYKIRI

1923 Lozan Antlaşması’na göre Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarının yönetim ve eğitim kadrosuna müdahale etme hakkına sahip değil.

MEDRESELER AZINLIK OKULLARIDIR OLDU BİTTİLERLE ATAMALAR YAPILAMAZ

Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği ise yaptığı açıklamada “Medreseler azınlık okullarıdır, böyle oldu bittilerle ve Bakan Kararları ile Medreselerin statüsü değiştirilemez” ifadelerine yer verildi.

Dernek yaptığı açıklamada şunları belirtti: “İlk andan itibaren dernek olarak bu konuda tavır aldık ve bunun kabul edilemez olduğunu Medreselerin 694/1977 sayılı yasaya tabi olan Azınlık okulları olduğunu dile getirdik ve bugün de aynı şekilde tepki veriyoruz. Bu antidemokratik yasa hakkında verilecek hukuki mücadelede de derneğimiz üzerine düşeni yapacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. 8 Şubat 2021 tarihli resmi gazete ile Medreselerin encümen heyetleri tayin edildi. Medrese velilerinin ezici çoğunluğu da bizim duyduğumuz endişeleri duydu ve duyarlı davrandılar. Seçime gitmediler ve dahi tayin tekliflerini de reddettiler. Sonuç olarak Eğitim Bakanlığı, Bakanlık bünyesine bağlı olarak çalışan halk dilinde 240 İmam Yasası olarak da bilinen yasa ile tayin edilmiş din eğitmeni olan velilerden oluşan bir grup insanı, Gümülcine Medrese-i Hayriye'ye Encümen heyeti olarak atamıştır. Bu vesile ile bir kez daha söylüyoruz, Medreseler AZINLIK OKULU'dur, böyle oldu bittilerle ve Bakan Kararları ile Medreselerin statüsü değiştirilemez, her şeyden önce bu demokratik devlet ve büyük devlet anlayışı ile bağdaşmaz.”