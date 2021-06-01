Yurdu saran sağanak ne zaman bitecek?

Sağanak yağış yurdu sardı, Meteoroloji bugün özellikle Marmara’nın doğu kesimlerini uyardı. İstanbul’da yağışların özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor. Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Balıkesir'in doğusu da yağışlardan ciddi şekilde etkilenecek. Tahminlere göre yarından itibaren etkisini azaltacak olan yağışlar hafta sonunun ardından yurdu terk edecek.

SAĞANAK BİRÇOK ŞEHİRDE ETKİLKİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin’in iç kesimleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerine kadar Marmara'nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Antalya'nın kuzeydoğusu, Isparta'nın merkez ve güneyi, Burdur’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.