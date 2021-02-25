11 askeri hekimin yargılandığı FETÖ davasında 7 tahliye

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 8 tutuklu sanık getirilirken, 2 tutuklu sanık da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Bir tutuksuz sanık ile 5 müşteki ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

3 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme heyeti, delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesi nedeniyle tutuklu sanıklar Hüseyin Güner, Yavuz Öztürker ve Zafer Işılak’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Üye hakimlerden biri, Zafer Işılak ve Yavuz Öztürker’in savunmaları alınmış olduğu için adli kontrol tahliye edilmeleri yönünde karara şerh düştü.

7 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, savunmalarının alınmış olması, tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tutuklu sanıklar Suat Demirtuğ, Öner Tatar, Altan Kaçan, Battal Altun, Ahmet Özbek, Mustafa Güneş ve Ramazan Akyıldız’ın tahliyelerine karar verdi. Heyet, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu. Mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Sadun Yücel hakkındaki adli kontrol şartını kaldırdı.

MAĞDURLARIN YARGI YOLUNA BAŞVURUP BAŞVURMADIĞI SORULACAK

Mahkeme heyeti, Kuleli Askeri Lisesi’nde askeri öğrenci olup da haklarında sağlık kurulunca “Askeri öğrenci olamaz” raporu verilen mağdurlarla ilgili olarak haklarında verilen karara ilişkin herhangi bir yargı yoluna başvurup başvurmadıkları, varsa buna ilişkin hangi mahkemeye başvurulduğu ve mahkeme kararlarının onaylı örneğinin gönderilmesi için Milli Savunma Bakanlığı’na müzekkere yazılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, mağdur ve sanıklar yönünden FETÖ üyeliğinden soruşturma ve dava olup olmadığının savcılığa sorulmasına, sanıklarla ilgili ankesör soruşturmaları kapsamında bir tespit olup olmadığının da emniyete sorulmasına karar verdi. Müştekilerin ve tanıkların ifadelerinin alınması için duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, 11i tutuklu askeri tabip hakkında “Terör örgütüne üye olma”, “Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “Eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi” suçlarından 279 yıldan 299 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri isteniyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ise 3 ayrı suçtan 33 müştekiye yönelik olarak 286 yıldan 306 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri talep ediliyor. (DHA)