12 yaşındaki kızı takip etti: Yaptığı rezillikten sonra serbest kaldı

İstanbul’da 12 yaşındaki bir çocuğunun ayakkabısıyla mastürbasyon yapan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İğrenç olay kameralara da yansıdı. Şüpheli kişi ifadesinde "Kaç yaşında olduğunu bilmiyordum. Olay günü bir sipariş götürdüm. Kaldırımda gördüğüm kızın ayakkabısından etkilendim. Peşinden takip ettim" dediği öğrenildi. Şüpheli mahkemeden serbest kaldı.

Habip ATAM

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Olay, Bağcılar, Güneşli Mahallesi’nde, 2 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, saat 10.00 sıralarında kapısını açan bir bina sakini koşarak kaçan bir kişiyi fark etti.

Durumdan şüphelenen kişi etrafı incelediğinde, 12 yaşındaki kızına ait ayakkabının merdivenlerde olduğunu gördü. Ayakkabıda bir ıslaklık olduğunu gören baba, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

KÜÇÜK KIZIN AYAKKABISINI ALDI

Görüntüleri inceleyen baba, iğrenç olayı fark etti. Görüntülerde, binaya giren bir kişi küçük kızın ayakkabısını alarak mastürbasyon yaptı. Kapı açılınca da kaçtı. Baba, durumu hemen polise bildirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda şüphelinin kimliği belirlendi. Polis ekipleri 25 yaşındaki şüpheliyi Bahçelievler'de yakaladı.

‘TAKİP ETTİM'

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, “O gün bir sipariş bıraktım. Kaldırımda o kızı gördüm. Ayakkabılarından etkilendim. Peşinden takip ettim. Binaya girdim. Kız eve girince, bir ihtiyaç duydum. Ayakkabısını aldım. Mastürbasyon yaparken kapı açıldı. Ayakkabıyı attım kaçtım. Herhangi bir boşalma yaşamadım. Pişmanım” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli serbest kaldı.