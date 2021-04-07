136 yıllık belediyede ilk kez kadın zabıtalar çalışmaya başladı

Tunceli'nin 136 yıllık tarihi geçmişi olan Pertek ilçe belediyesinde ilk kez kadın zabıtalar çalışmaya başladı. Kadın zabıtaların göreve başlamasından dolayı ilçe halkının da mutlu olduğunu belirten Petek Belediye Başkanı Ruhan Alan, kadının varlığı ve kadının hayatın her alanında olduğunu yansıtmak istiyoruz diye kaydetti.

“İLÇEMİZDE BİR İLKİ YAŞAMIŞ VE YAŞATMIŞ OLDUK”

Belediyede zabıta görevlisi olarak çalışmaya başlamadan önce marketlerde çalıştığını belirten 24 yaşındaki Diyar Kaya, şöyle konuştu:

* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunuyum. Mezun olup memlekete döndükten sonra birçok üniversite mezunu gibi markette çalışmaya başladım.

* 6 ay kadar sonra belediye başkanımız Ruhan Alan'ın yaptığı işçi alımı ile Pertek Belediyesi bünyesinde zabıta görevlisi olarak çalışmaya başladım. Başkanımızın da toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hassas tutumu doğrultusunda Pertek'te hem üniformalı hem de kadın zabıtanın görev yapmamış olması sebebiyle bir bakıma bir ilki yaşamış ve yaşatmış olduk diyebilirim.

* Bende her genç birey kadar gerek eğitim gerek çalışma hayatında toplumda hüküm süren geleneksel bakış açısı kaynaklı belli mesleklerin statülerin hatta çalışmanın sözde üstünlük gerektirdiği için erkeklere atfedilmiş olmasından çalışma hayatında kadınların sürekli kendini ispatlamak zorunda kalmasından ya da eğitim ve çalışmaya imkan bulamamış olmasından yorulan ve bu anlamsız eşitsizliğe çözüm bekleyenlerdenim.

“İŞİMİ SEVEREK VE HAKKINI VEREREK YAPMAYA ÇALIŞIYORUM”

Kadın işi erkek işi algısını en çok bu dönemde hissettiğini söyleyen Nihal Ergen, ise şunları söyledi;

* Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro bölümü mezunuyum. Benim mezun olduğum bölüm de bazı meslekler gibi erkek çalışana uygun görüldüğünden 3 yıl kadar iş arayışım sonuçsuz kaldı.

* Toplumun bizde yarattığı kadın işi erkek işi algısını en çok bu dönemde hissettim. Belediye Başkanımız Ruhan Alan’ın yarattığı fırsat doğrultusunda belediyemiz bünyesinde zabıta çalışanı olarak göreve başladım.

* İşimi severek ve mümkün mertebe hakkını vererek yapmaya çalışıyorum. Böylece yaşadığımız ilçede de insanların kalıplaşmış algılarını hiç fark etmeden yıkıyoruzdur. Kendimi bu bağlamda şanslı hissedenlerdenim.

* Hem yaşadığım ilçedeki insanların, hem çalışma arkadaşlarımızın hem de Belediye Başkanımız Ruhan Alan’ın bu konuda öncülüğü, anlayışı ve destekleyici tavrı, bir çok gence ve totalde 50 kadar insana iş imkanı sağladığı için kendisine teşekkür ediyorum. 1885 yılından beri varlığını sürdüren Pertek Belediyesi’nin ilk kadın zabıtalarından bir tanesi olmaktan mutluluk duyuyorum.

“KADININ HAYATIN HER ALANINDA OLDUĞUNU YATSITMAZK İSTİYORUZ”

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan ise belediye tarihinde ilk kez kadın Zabıta istihdamı sağladıklarını ifade ederek, “İlk kadın zabıtalarımız göreve başladılar. Buradaki amacımız genç üniversite arkadaşlarımıza iş olanağı tanımaktı. Bunların arasında kadın arkadaşlarımız da yer alıyor. Kadının varlığı ve kadının hayatın her alanında olduğunu yansıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.