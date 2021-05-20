1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatların montajı tamamlandı

18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatların montajıyla önemli bir aşama daha tamamlandı.

Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren köprünün 2023 metre uzunluğundaki kuleler arasına, 144 kuzey, 144 de güney tarafa olmak üzere toplam 288 çelik kablo çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı.

Köprünün yan açıklıklarını oluşturan Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki ana halat montajının tamamlanması için ise sadece 4’er tane daha çelik kablo çekilecek.

Köprünün orta açıklığındaki ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.

DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILDI

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana halatlarını oluşturan çelik kabloların her birinde 126 tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturan her biri 4 bin 330 metre uzunluğundaki 296 çelik kabloda toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanıldı. Çelik kablolarda kullanılan tel, çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşacak uzunlukta.

46’NCI BLOK DA GELDİ

Gemlik ve Gölcük’teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarının 46’ncısı da Gelibolu Sütlüce’deki şantiye alanına getirildi. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajına haziran ayı içerisinde başlanacak.

Tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak.

18 MART 2022’DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek. DHA