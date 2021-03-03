‘Adaboğazı’nı ranta teslim etmeyeceğiz’ eylemi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi yolculuğun başladığı ve günübirlik tur teknelerinin uğrak yerlerinden olan doğal ve arkeolojik sit alanı, Bitez Mahallesi'ndeki Hazine’ye ait Adaboğazı Mevkii ile Akvaryum Koyu'nun Özelleştirme İdaresi tarafından satılıp imara açılması için hazırlıklar yapıldığını belirten 5 parti temsilcisi “Bodrum Adaboğazı'nda Yağmaya İzin Yok” eylem ve basın açıklaması düzenledi.

CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, HDP İlçe Eş Başkanı Zuhal Macit, EMEP İlçe Başkanı Uğurcan Çakar, TİP İlçe Başkanı Volkan Çetin ve Sol Parti İl Başkanı Oben Konyalıoğlu'nun katıldığı eyleme Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, TMMOB Bodrum Temsilcisi Gamze Türk ve yaklaşık 500 kişi destek verdi.

Yürüyerek Adaboğazı ve koylarını gezen eylemciler koylardan birinde Bodrum'da Yağmaya İzin Yok Yürüyoruz” yazılı pankart açtı.

CENNET KOYLARIN RANTA VE TALANA AÇILMASININ ÖNÜ AÇILIYOR

Grup adına basın açıklamasını EMEP İl Başkanı Nuri Ali Koç yaptı. Koç açıklamasında, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizin 22 bölgesi için özel bir şirkete hazırlattırılan “Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları” doğayı ve çevreyi korumaktan uzak,adeta nereyi, nasıl ranta açarız mantığıyla hazırlatılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum Belediyesi'nden hazineye ait 75 adet parselin imar durumları hakkında niçin bilgi istemiştir? Dünyanın en güzel koyları birliğinin bir üyesi olan Bodrum yarımadasındaki ve Gökova körfezindeki kıyıları, koyları, Okluk Koyu (İngiliz limanı), Adalıyalı, Cenetkoy gibi imara ,ranta ,talana mı açacaktır?” diye konuştu.

ADABOĞAZI ORTAK YAŞAM ALANIDIR VE ÖYLE KALMALIDIR

Sözleri sık sık eylemcilerin alkışları ile kesilen Koç açıklamasının devamında ise “Bugün burada olmamızın nedeni parsellerden birinin Adaboğazı olmasıdır. Adaboğazı, Bodrum'un içinde saklanan incilerden bir tanesidir. Halkın ve tüm canlıların ortak yaşam alanıdır ve öyle kalmalıdır. Doğal ve kültürel değerlerimize göz koyanlar bilsinler ki artık karşılarında biz varız, Bodrumlular var. Ne Adaboğazı'nı ne de başka bir kıyımızı,koyumuzu ranta, talana teslim etmeyeceğiz. İstanbul'a ihanet ettiklerini itiraf edenlerin Bodrum'a ihanet etmelerine izin vermeyeceğiz. Halikarnas Balıkçısının anlattığı gibi Bodrum'un beyaz evlerine vuran ışık hepimizi dönüştürmeye devam edecek. Kimse Bodrum'dan geldiği gibi dönmeyecek! Tüm canlılarının bir arada eşit, özgür ve barış içinde yaşayacağı Bodrum için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Karadan yürüyen eylemcilere denizcilerin de tekneleri ile estek verdikleri görüldü.

Açıklama sonrasında eylemciler koyları gezdi.