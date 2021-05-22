Adalar’da CHP grubunda çatlak: 3 CHP’li üye hayır oyu kullandı

Adalar Belediye Meclisi'nin 21 Mayıs günü gerçekleştirilen oturumunda dikkat çeken bir oylama gerçekleştirildi. CHP'li belediyenin 2020 yılı kesin hesabına ilişkin teklif, 5 kabul oyuna karşılık 7 “hayır” oyu ile reddedildi.

Oylamada CHP'li Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP'li meclis üyeleri Engin Çelik, Haluk Salih Derman, Rıza Çiftçioğlu, Metin Önal kabul oyu kullandı. 3 CHP'li meclis üyesi Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak, 3 AKP'li ve bir DSP'li meclis üyesi ile birlikte ret oyu kullandı.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

CHP'li belediyenin “2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı”, CHP'li üyelerin oyları ile reddedilmiş oldu. Resmi prosedüre göre ret kararı Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül tarafından 5 gün içinde meclise iade edilecek. İade edildikten sonra 3 gün içinde de meclis olağanüstü toplanarak yeniden oylama yapılacak. Olağanüstü meclis toplantısının önümüzdeki hafta içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

“KİŞİSEL ÇEKİŞME VAR”

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, parti içindeki çatlağın nedenini şöyle anlattı:

* Kişisel bir çekişme var. Adalar'ın sorunları ile ilgili bir çekişme değil. Başkanın yetkilerine müdahale var. Teamüllere göre belediye başkan yardımcılarından biri meclisten atanır. Bir yılın sonunda siyasi belediye başkan yardımcısını değiştirdik.

* Başkan yardımcısını değiştirip yerine yenisini getirdiğimiz günden beri bu 3 meclis üyesi belediye yönetimi olarak ne getirirsek bakmadan ret veriyorlar AKP ile birlikte. Hatta AKP ile birlikte aynı metnin altına imza atıp yönetime dilekçe veriyorlar.

“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Gül, olağanüstü meclis oturumunda da kesin hesabın reddedilmesi durumunda bunun hukuki sonuçları olacağını belirterek “Başkanın suç duyurusunda bulunma yetkisi var. Ret çıkarsa hukuki yollara başvuracağız” dedi.

JİLETLİ TELİN YASAKLANMASI TEKLİFİ DE REDDEDİLDİ

Aynı meclis oturumunda Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Adalar genelinde bazı bahçe duvarlarında kullanılan ancak hayvanlara, kuşlara, kedilere, köpeklere, çocuklara zarar verebilecek “jiletli tel” uygulamasının yasaklanması hakkındaki teklifi de gündeme geldi. Bu teklif de aynı şekilde 5'e karşı 7 oyla reddedildi. Ret oyu kullanan isimlerden CHP'li Meclis Üyesi Nesrin Karanfil karara “Jiletli tellerin metrekare olarak belirlenmediği, sökülen tellerin ne amaçla kullanılacağı bilinmediğinden müdürlüğüne iade edilmesi görüşündeyim” şerhi koydu.