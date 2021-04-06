Afyonkarahisar’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj için çarpıcı iddia: Saniyede 250-300 litre su kaçırıyor

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, partisinin il başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. 2008 yılında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yapılan ve Afyonkarahisar'ın içme suyunu karşılayan Akdeğirmen Barajı'nda su kaçağı olduğunu iddia eden Görgöz şunları söyledi:

“SANİYEDE 250-300 LİTRE CİVARINDA SU KAÇAĞI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR”

* Akdeğirmen Barajı ilk kez 1993 yılında DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde gündeme gelmişti ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Onur Kumbaracıbaşı döneminde, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve DSİ mühendislerinin olumsuz raporu nedeniyle yapımından vazgeçildi.

* ANAP iktidarları döneminde 1998 yılında yapımına başlandı, tekrar bırakıldı. Daha sonra da AKP iktidarı döneminde yine gündeme geldi. Yine DPT ve DSİ yetkilileri ‘Akdeğirmen zemininin uygun olmadığı gerekçesiyle, buraya baraj yapılamaz' kararı verdiler. Ancak AKP iktidarı bu kararları dinlemedi ve konuyu tamamen siyasileştirerek yapılmasına karar verildi.

* Akdeğirmen Barajı yapılırken dahi harcanan demir, çimento, hafriyat vs. malzemelerin aşırı harcanma zorunluluğundan dolayı maliyetinin kat kat üzerinde mal olacağı görülmüştü. Çünkü zemin, o anda oluşan suyu dahi tutmuyordu. Tutabilmesi için enjeksiyon basılması gerekiyordu. O da yapıldı. Böylece maliyetler daha da katlandı.

* Ancak zemindeki kaçakların önüne bir türlü geçilemiyordu. Çünkü kaçak öyle yenilir yutulur gibi değildi. Şu anda dahi saniyede 250-300 litre civarında su kaçağı olduğu tahmin ediliyor

“MİLLETİN MİLYONLARINI HARCAMAK HANGİ MANTIĞA SIĞAR”

Yine Veysel Eroğlu döneminde yapılan göletler nedeniyle derelerin baraja akışının önünün kesildiğini ifade eden Görgöz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* 1000 günde 1000 gölet sloganıyla adı neredeyse barajlar kralına çıkan sayın bakan Eroğlu'nun yaptığı göletler sayesinde, derelerin baraja akışının önü kesiliyor, haliyle barajın dolmasının da önüne geçiliyordu. O bölgede çok sayıda gölet yapıldı.

* O göletlerin de bir kısmı gövdeden veya zeminden kaçırıyor. Akdeğirmen Barajının kaçakları giderilemeyince, Balmahmut Köyü civarına 12 adet derin su kuyusu açıldı. Bu kuyulardan motopomplarla çekilen su, arıtma tesislerine basılıyor.

* Arıtma tesislerinden de şebekeye veriliyor. Akdeğirmen Barajı böylece baraj olma vasfını yitirmiştir. Peki DPT'nin ve DSİ'nin yapılamaz dediği bir yere, sırf siyasi amaç uğruna devletin milletin trilyonlarını harcamak hangi akla hangi vicdana sığar soruyorum.