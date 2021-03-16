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AKP’li belediye icra borcunu ödemeyen çalışanlarının iş akitlerini fesh edecek

Sakarya'da Karasu Belediyesi borcu icra takibine düşen çalışanlarına, borçlarını 6 ay içinde ödemedikleri halinde iş akitlerinin fesh edileceğini belirten ihtarname gönderdiği ileri sürüldü.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 22:34, 16/03/2021
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AKP’li belediye icra borcunu ödemeyen çalışanlarının iş akitlerini fesh edecek

Konuyu TBMM Genel Kurulu'na taşıyan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, yaptığı konuşmada, “Karasu Belediyesi icra takibine düşen çalışanlarına ihtarname gönderdi. Gerekçeleri borç yükünün çalışanın iş verimini düşürülmesiymiş” dedi.

“VİCDANLARI SIZLAMADI MI”

“AKP yönetimindeki Karasu Belediyesi zor şartlardan geçtiğimiz, ekonomik sorunlarla uğraştığımız bir dönemde bu kararı alırken, insanlara bu evrakları gönderirken hiç vicdanları sızlamadı mı?” diye soran Engin Özkoç, “Pandemi süresince milyonlarca vatandaşımız icralık oldu, milyonlarca vatandaşımız kuru ekmeğe muhtaç kaldı. Bu vicdansız kararı kınıyoruz. Bu insanlar için Allah'tan bir nebze akıl, fikir, vicdan diliyoruz” şeklinde konuştu.

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