AKP’li Yayman: Sosyal medya düzenlemesi, ceza düzenlemesi olmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Yapılacak sosyal medya düzenlemesi bir yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacak. Çağdaş ülkelerde, Avrupa'da hangi uygulamalar varsa, biz Türkiye'de de aynısının olmasını istiyoruz" dedi.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya ağlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada sosyal ağların hayatın her alanını kuşattığını belirten Yayman, “Dünyada 4 milyar 20 milyon, Türkiye’de 64 milyon sosyal ağ kullanıcısı var. Bu rakamlar, ne kadar büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını ortaya koyuyor” dedi.

‘SOSYAL AĞLAR KENDİLERİNİ HÜKÜMETLER ÜSTÜ GÖRÜYOR’

Sosyal medya şirketlerinin, ulus devletleri ve demokrasileri tehdit eder bir hale geldiğini kaydeden Yayman, “Günümüzde sosyal ağlar kendilerini hükümetler üstü görür hale geldi. Bu asla kabul edilebilir bir durum değildir. Dünya, küresel dijital oligarklar tarafından bir dijital diktatörlüğe götürülmek istenmektedir. Sosyal ağların, demokrasileri tehdit etmesi, hukuk için tehdit oluşturması, mahkeme yerine geçerek sosyal medya mahkemesi kurulması, üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Sosyal mecralar sorunu hem bir özgürlük hem bir güvenlik sorunu haline geldi. Ülkemizde son günlerde yaşanan yangın, sel, deprem felaketlerinde bir taraftan olayın kendisiyle uğraşırken, diğer taraftan yaşanan doğal afetlerden daha büyük bir sosyal medya afetiyle karşı karşıya kaldığımız ortadadır. Bunun iktidar muhalefet gerilimi ile ilişkisi yoktur. Sosyal medyanın çağdaş normlara kavuşması gerekir. Burada kişilerle ilgili bir düzenlemeden bahsetmiyoruz. Biz yalan haberin önüne geçmezsek, bu, demokrasimizi tehdit eder hale gelecektir” diye konuştu.

‘CEZA DÜZENLEMESİ OLMAYACAK’

Ardından üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesine değinen Yayman, “Yapılacak sosyal düzenleme bir yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacak. Bu düzenleme, yeni yasama döneminde TBMM’nin en öncelikli konulardan bir tanesi olacak. Çağdaş ülkelerde, Avrupa’da hangi uygulamalar varsa biz Türkiye’de de aynısının olmasını istiyoruz. Çağdaş normlara uygun düzenlemeyi iktidar muhalefet hep birlikte inşallah sağlayacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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