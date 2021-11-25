Ankara-İzmir demiryolu inşaatında 1 işçi öldü
Uşak’ta yapılan demiryolu inşaatında, köprü yapımı aşamasında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Uşak'ta Ankara – İzmir Demiryolu Projesi'nin Eşme – Salihli kesiminde demiryolu çalışmasında çalışan Ufuk Göktaş (26), köprü inşaatı sırasında, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ISIG Meclisi’nin açık kaynaklardan topladığı verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz ay içinde en az 165 işçi hayatını kaybetti. Bunlardan 18’i inşaat işçisi.