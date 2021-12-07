Antalya’da rüzgarın hızı saatte 130 kilometreye ulaştı

Antalya ve çevresinde dün gece başlayan ve şiddetini artırarak devam eden fırtına ve sağanak, il genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rüzgar, Kemer'de 130 km/saat ve Konyaaltı'nda 115 km/saat hıza ulaştı.

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Turuncu kod uyarısı verilen ve yoğun yağıştan dolayı yolun yıkıldığı noktada incelemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şunları söyledi:

* Antalya’ya 130 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağışlar oldukça fazla, bunun yanında 130 kilometre hıza ulaşan lodos etkisini gösterdi. Ancak burada gördüğünüz köprü, yıllardır kullanılan 9 köy ile Saklıkent’e hizmet veren bir köprüydü.

* Buradaki köprünün sıkıntılarını hepimiz biliyorduk. Bu anlamda yüklenici firma 90 günde tamamlayacağını söyledi. Geçen afetlerde de ben 2 gün boyunca uyuyamamıştım. Şükürler olsun ki yeni köprümüzün sıcak asfaltını ve korkuluklarını dahil olmak üzere açmıştık.

* Bugün de gördüğümüz gibi tali yol olarak yapmış olduğumuz yan taraftaki köprü gitti. Ancak, buranın 9 mahalleye oradan gelen bütün vatandaşlarımız köprümüzü en iyi şekilde kullanıyorlar.

“154 İHBARA CEVAP VERDİK”

Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine saat 18.00’e kadar 154 ihbarın geldiğini kaydeden Başkan Böcek, şu ifadeleri kullandı:

* Genelde ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi bir de Dağbeli’nde yağıştan dolayı vatandaşlarımız can tehlikesi geçirdi. Ancak, itfaiye ve diğer çalışma arkadaşlarımız 7/24 vatandaşlarımızın emrinde. Bu 154 çağrıya cevap verilerek yardımcı olundu. Bunun yanında 2-3 günlük süreçte de bütün ekiplerimizle beraber hazırız. Bütün vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz.

* Bütün tedbirlerimizi aldık ve teyakkuz halindeyiz. En azından can kaydı yok, o sevindirici, ancak inşallah 2 günlük süreci de en iyi şekilde geçireceğiz. Yağış öncesi yeni köprülerimizi açarak sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 130 KİLOMETRE

Antalya ve çevresinde dün gece başlayan ve şiddetini artırarak devam eden fırtına ve sağanak, il genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte en çok yağış Döşemealtı ilçesine yağdı.

Nebiler ormanlık alanında metrekareye 206 kilogram yağış düştü. Bu rakam Kemer ilçesinde 109 kilogram oldu. Rüzgar, Kemer’de 130 km/saat ve Konyaaltı’nda 115 km/saat hıza ulaştı. Sağanak nedeniyle çok sayıda aracın plakası yollara düştü. Konyaaltı ilçesinde yerdeki plakalar toplanarak, kaldırımın bir bölümüne bırakıldı. DHA