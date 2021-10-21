Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı
İstanbul’dan Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda piyasaya sürmek üzere getirilen 1.5 kilogram metamfetamin uyuşturucu polis köpeği Honaz’a takıldı.
Kuşadası'na uyuşturucu getirileceği istihbaratı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği Ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında önlem aldı.
Akşam saatlerinde Kuştur uygulama noktasında İstanbul plakalı lüks minibüs durduruldu. Narkotik Köpeği Honaz eşliğinde araçta yapıldı.
AYAKKABI KUTUSUNA TEPKİ VERDİ
Narkotik köpeği Honaz'ın araçta bulunan bir poşete tepki vermesi üzerine, poşet içerisinde bulunan ayakkabı kutusu içerisine gizlermiş vaziyette 1500 Gr (Bir buçuk kilo) kristal olarak tabir edilen metamfetamin Uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta bulunan M.Ç. ve V.E. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.