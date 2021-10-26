Aydın’da kadınlara özel Hanımevi açıldı

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de sadece kadın vatandaşların vakit geçirip, sosyalleşebileceği Hanımevi açıldı. Hanımevi'nde ikramlar ücretsiz olacak.

Latif SANSÜR

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Efeler'in Zafer Mahallesi Zafer Meydanı'ndaki adresinde, Efeler Belediyesi'nce nezih bir ortama dönüştürülen bina, Hanımevi adı altında hizmete açıldı.

“KADINLARLA BERABER YÖNETECEĞİZ”

Açılış töreninde konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, şunları söyledi:

“Hanımevi sizin mutluluğunuz, sizin yaşantınızı güzelleştirmek, kolaylaştırmak için var. Burası kadınların çocuklarıyla birlikte gelip oturabilecekleri, zaman geçirebilecekleri bir yer. İçinde çocuk oyun grubu bulunan bir bahçesi olan, ücretsiz ikramlarımızdan yararlanabileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz, televizyon seyredebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir alan yarattık size.

Belediyelerimiz kadını erkekle beraber eşit gören, kadın erkek ayrımcılığına karşı çıkan, kadına karşı şiddete karşı çıkan, bulundukları yerde Hanımevlerini inşa ederek ‘kadınlarla beraber yöneteceğiz' diyen anlayıştır.”

Konuşmaların ardından törene katılan misafirlerle birlikte Hanımevi'nin açılış kurdelesi kesildi.