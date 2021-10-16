Barında çıkan kavgayı ayırırken göğsünden vurulup öldü

Bartın'da işlettiği barda kavga edenleri ayırmaya çalışırken tabancayla göğsünden vurulan Ayberk Karagöz (31) yaşamını yitirdi.

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Olay saat 00.30 sıralarında Kırtepe Mahallesi Hamam Sokakta meydana geldi. Bara gelen Eren G. (30) ile Taha Küçükoğlu (23) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Taha Küçükoğlu’nun arkadaşı bar sahibi Ayberk Karagöz araya girmeye çalıştı.

Bu sırada yanında bulunan tabancayı ateşleyen Eren G., Aybek Karagöz’ü göğsünden ve Taha Küçükoğlu’nu ise omzundan vurdu. İhbar üzerine gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobille kaçan Eren G., polisler tarafından yakalandı. Silahı ırmağa attığını belirten Eren G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.