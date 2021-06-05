Belediye başkanı müsilaj için dalış yaptı

Marmara Denizi’ni kaplayan müsilajın etkisi sürerken, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde deniz temizliğine dikkat çekmek isteyen Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan, Küçük Kumla’da dalış gerçekleştirdi.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, İYİ Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Sedat Akkuş ve BAKUT ekibi ile 5 metreye dalan Başkan Sertaslan, deniz dibinde müsilajı inceleyip, atıkları topladı.

Kıyıya yakın bölgelerdeki çöpleri de toplayan Sertaslan, müsilaj ve kirliliğin insan eliyle oluştuğunu söyledi. Sertaslan, şöyle konuştu:

* Her fırsatta dedim ki ‘Ben bu şehirde yaşayan insanlara güveniyorum’ ama bunu gördükçe mahcup oluyorum, utanıyorum. Bunların hepsi insan eliyle ortaya çıkmış işler.

* ‘Belediye nerede, büyükşehir nerede, Çevre Bakanlığı nerede?’ demenin bir alemi yok. Bunu elbirliği ile biz yapıyoruz. Denizi bu hale biz sokuyoruz.

* Bunu görün ve aynı şeylere yapan birini gördüğünüzde sorumlu bir yurttaş olarak, kafanızı çevirip ‘Allah kahretsin deyip’ gitmeyin. Üzülerek söylüyorum.

* Müsilaj denilen, bu yıl hepimizi görsel anlamda rahatsız eden şey aslında deniz altındaki yaşamı daha fazla rahatsız ediyor. Aşağı indiğimde anladım.

* Aşağıda gördüğünüz bu ölmüş organizmanın çöküntüleri yoğun şekilde mevcut. Bugünden başlarsak, bütün belediyeler eliyle sadece Gemlik Belediyesinin sadece büyükşehir belediyesinin yapacakları da yeterli değil.

* Bütün kurumlar ortak bir şey bugün yapmaya başlarlarsa 5-6 yıl sonra düzelme olur, diye umut edeceğiz. Bu tablo insan eliyle oldu, bu durum insana yakışmıyor. Sizler de dikkatli olun.

* Bugün bizlere destek olan balıkadam arkadaşlara, BAKUT yetkililerine ve Gemlik Kent Konseyi’mize teşekkür ediyorum. DHA