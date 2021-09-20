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Birol Yıldırım’ın ölümüne ilişkin dava ağır ceza mahkemesine devredildi

İstanbul Esenyurt'ta karakolda hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin dava ağır ceza mahkemesine devredildi.

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Birol Yıldırım’ın ölümüne ilişkin dava ağır ceza mahkemesine devredildi

Esenyurt Polis Merkezi’nde 6 Haziran günü ‘fenalaşarak’ hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım’ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti. 12 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanığı İsmail A.S.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. DHA

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