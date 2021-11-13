Bosna Hersek’te kaybolan vatandaş için AFAD personeli Saraybosna’ya gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış nedeniyle kaybolan bir vatandaşın arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personelinin Türk Hava Kuvvetleri uçağıyla Saraybosna'ya götürüleceğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti” denildi.