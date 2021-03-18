CHP’li belediye meclis üyesi yaşamını yitirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi CHP Meclis Üyesi Haydar Gültekin hayatını kaybetti. Haberi duyuran Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Narlıdere Belediye Başkanlığı dönemimde mecliste birlikte çalıştığım, Narlıdere ve İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi, sevgili kardeşim Haydar Gültekin'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Partimizin neferi kardeşim Haydar Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyemiz, değerli yol arkadaşımız Avukat Haydar Gültekin’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

Gültekin’in cenazesinin 18 Mart Perşembe günü saat 14.00'te, Narlıdere Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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