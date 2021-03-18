CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla’da buluşacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20-21 Mart tarihleri arasında alanlarında uzman isimlerle büyükşehir belediye başkanları buluşmasına ev sahipliği yapacak. Dünya ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi pandemi konusunda Prof. Dr. Kayıhan Pala, yine öngörüleri ile deprem konusunda Türkiye'nin yakından tanıdığı Prof. Dr. Naci Görür ve turizm konusunda çok tecrübeli bir isim olan TÜROFED eski başkanı Osman Ayık Muğla'da büyükşehir belediye başkanları ile buluşacak.

Toplantıya CHP’li Büyük Şehir Başkanlarından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılacak.

PANDEMİ, TURİZM VE DEPREM KONULARI ELE ALINACAK

Türkiye nüfusunun yaklaşık 40 milyonuna hizmet veren büyükşehir belediye başkanlarını şehirlerin ortak sorunlarını konuşmak ve çok değerli isimlerle Muğla'da buluşturacaklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün karşılıklı diyalog, işbirliği, ortak akıl ve dayanışmayla aşılamayacak engelin olmadığını, büyükşehir belediye başkanları buluşmasının çok yararlı geçeceğine inandığını belirtti.

Dünya ve ülkemizin bir yılı geçen bir süredir salgınla mücadele konusunda sınav verdiğini belirten Başkan Gürün, “Her ülke salgınla mücadele konusunda farklı bir yöntem izlerken ülkemizde de alınan, alınamayan tedbirler nedeni ile değişken, dalgalı bir seyir izleniyor. Oysa merkezi hükümetten yerel yönetimlere ortak işbirliği yapılarak salgınla mücadele konusunda önemli yol alınabilirdi. Büyükşehir belediye başkanları olarak salgınla mücadelede birlikte neler yapabiliriz, salgının en çok etkilediği ve yaklaşan turizm sezonu öncesi hangi tedbirler alınmalı ve ülkemizin en önemli gerçeklerinden olan depremi masaya yatıracağımız bir buluşmaya Muğla olarak ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Karşılıklı konuşarak, ortak akıl, bilimsel yöntemler ve en önemlisi de işbirliği ile birçok soruna çözüm bulunacağına inanıyoruz. Türkiye'nin birlikte olmaya, sevgi, hoşgörü diline ve en önemlisi umuda ihtiyacı var. Muğla'ya gelecek dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyor, onları sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehri Muğla'mızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımı bilmelerini istiyorum” dedi.

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