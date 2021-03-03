CHP’li Özgür Ceylan: Hasat başlayacak, depolar elma dolu

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan elma üreticilerinin yaşadığı sorunları Meclis Genel Kurulu'na taşıdı.

“ÇANAKKALE’DE ELMA BAHÇELERİ TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNCÜSÜ”

Çanakkale’de başta Bayramiç olmak üzere Lâpseki, Merkez, Biga ve Yenice ilçelerinde elma üreticiliğinin yoğunlaştığını dile getiren Özgü Ceylan, “Çanakkale’nin hemen hemen bütün ilçelerinde elma bahçeleri tarımsal üretimin öncüsü durumundadır” dedi.

“HASAT BAŞLAYACAK, DEPOLAR ELMA DOLU”

Çanakkale'nin Türkiye’nin 6’ncı büyük elma yetiştiricisi konumunda olduğunu ifade eden Özgür Ceylan, üreticinin hastalık ve zararlılarla mücadele ettiğini belirterek, “Gübre, mazot, budama, toplama, muhafaza ve pazarlamada artan maliyetler nedeniyle çok zor durumdalar. Hasat yaklaşmasına rağmen soğuk hava depoları yüzde 80 oranında dolu” ifadelerini kullandı.

“MAĞDURUYETİ ORTADAN KALDIRACAK EYLEM PLANI HAZIRLANMALI”

CHP'li Özgür Ceylan, tüccarın elmayı bir buçuk iki liradan aldığını, bu fiyata üreticinin maliyetini karşılamasının mümkün olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi ;

“Çiftçi bu durumda nasıl ayakta kalsın? Marketlerde elma 7-8 liraya satılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın elma üreticilerinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldıracak bir eylem planı hazırlaması gerekmekte. Elmada ürün bazlı destek uygulamasına geçilmesi için daha ne bekleniyor?”

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