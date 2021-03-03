CHP’li vekil pazar ziyaretinde: AKP aya gideceğiz diyordu, vatandaş pazara gidemiyor

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, pazarcıların sorunlarını yerinde dinledi. Uzun yıllardır pazarlarda tezgah açan esnaflar, böyle bir ekonomik krizi daha önce yaşamadıklarını dile getirdi. Esnafın şikâyetlerini Gaytancıoğlu, “Vatandaşla, esnafla sürekli iç içe olduğumuz için zaten ne zorluklar çektiklerini biliyoruz. Gittiğimiz her yerde de onları tekrar tekrar dinlemeye, sorunlarını ilgililere anlatmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz manzara hiç iç açıcı değil” dedi.

“ÜLKE YANIYOR, AKP SEYREDİYOR”

Gaytancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP Ay'a gideceğiz diyor ama vatandaş pazara gidemiyor. Her şey ateş pahası ve vatandaşın cebinde para yok. Esnaf ve vatandaş soruyor ‘Merkez Bankasının 128 milyarı nerde? Bizim için harcandıysa niye bizim haberimiz yok? Niye cebimizde bir kuruş para kalmadı?' diye.

Ülkeyi Nasrettin Hoca fıkrasına çevirdiler. ‘Kedi buradaysa ciğer nerde? Ciğer buradaysa kedi nerde?'Birçok esnafın dükkânı kapalı. Vatandaş lüks sayılabilecek her şeyden elini çekmiş. Pazar yerinde gıda ürünleri satan esnaf bile satış yapamıyor. İnsanlarımız yediklerinden kısıyor artık. Ortada büyük bir yangın var. Bütün ülke yanıyor AKP seyrediyor. AKP Ay'a taş atmak yerine vatandaşın derdine el atsın.”