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Corona virüs tedavisi gören çift bir gün arayla öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde corona virüse yakalanan Durmuş Ali Harmancı (69) ile eşi Kezban Harmancı (66) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

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Corona virüs tedavisi gören çift bir gün arayla öldü

Durmuş Ali ve Kezban Harmancı çifti, corona virüs testleri pozitif çıkınca Konya Numune Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Durmuş Ali Harmancı 21 Eylül’de, eşi Kezban Harmancı da ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi.

Çiftin cenazesi yine bir gün arayla Kızılcalar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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